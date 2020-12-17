張敬軒踩入時裝界 為百年品牌擔任歷史顧問 (17:27)

張敬軒最近踩入時裝界，獲擁有150年歷史的品牌Sennet Frères任命為常任品牌歷史顧問。品牌又邀請著名設計師姚子裕（Kev Yiu）為品牌擔任首席創意及設計總監，更邀得著名婚嫁品牌Alexander Hera成為合作伙伴，攜手打造全新的Sennet Frères高級訂製婚紗禮服品牌。

張敬軒與品牌的淵源與他近年居於的香港大學轄下二級歷史建築「Alberose」有關。張敬軒向來鍾情歷史建築研究、關注文化保育，自他搬入有百年歷史的法國猶太商人Albert Weill威爾家族的白色莊園「Alberose」後，就開始研究威爾家族的歷史，被家族裏的人物和傳奇故事深深吸引。

除對大宅作出保育及修繕工作外，張敬軒更遠赴巴黎、倫敦等地為家族歷史作資料蒐集，並獲得多份重要文獻及文物，為完善家族和品牌歷史作出貢獻。而Sennet Frères就是威爾家族當年引入香港的。張敬軒今年中獲品牌委任為常任品牌歷史顧問，他曾與威爾家族第三代後人Molly O'dell女士在保育組織「活現香港」邀請下重遊故地Alberose。

（即時娛樂）