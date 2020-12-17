面對龐大律師費 王宗堯獲譚小環老公出價10萬邀做茶記一日代言人 (19:18)

被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪的王宗堯，獲譚小環老公蔡強榮以10萬元酬勞，邀請他擔任其茶記的一日代言人。（王宗堯、渣哥一九九六 Instagram圖片 / 明報製圖）

王宗堯去年7月闖入立法會，被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪。明天（12月18日）將要出庭的他面對負擔龐大律師費用，日前在社交網發文請求大家給予工作機會，繼日前獲公民黨副主席譚文豪以5位數字酬勞邀請他擔任一日店長後，譚小環丈夫蔡強榮（Eric，渣哥）亦以10萬元聘請王宗堯擔任其茶記的港島分店一日代言人。

渣哥在社交平台宣布邀請了王宗堯擔任一日代言人的事，他坦言與王宗堯向來是老友，現在更是兄弟，對方有事，他會直接以行動來力撐。

渣哥說︰「我禽（噚）日第一時間約佢都要約到今日晚，現在可以宣佈，19/12，嚟緊個星期六，宗堯答應會11:00-16:00出現在大渣哥茶記（港島店）幫手做一日代言人，到時肯定人山人海，想撐男神嘅就早啲嚟嘞。至於一日代言人嘅工資係幾多？既然係兄弟，就當然兄弟價 — 不扣除任何成本，營業額10萬。但若然星期六營業額唔夠10萬，差幾多就由我哋渣哥團隊包底。兄弟做事，除咗要齊心，都要齊頭。」

「渣哥喺度想同宗堯講：以上行動，如果渣哥團隊有需要，隨時會搵你幫手做第二三四五六……次！呢句係你成日同我講㗎『You'll Never Walk Alone』。」

（即時娛樂）