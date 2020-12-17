每日到醫院探望 王棠云默默落淚 叮囑早產女兒要呼吸 (19:45)

余文樂太太王棠云懷孕7個月時早產，誕下出世時體重只有1kg的細女余初心，幸好B女生命力強，在醫護的悉心照顧下已平安出院回家。王棠云在社交網透露當日的分娩過程後，獲不少網友留言鼓勵，令她感動流淚。

王棠云回憶當時每天都會到醫院探望女兒，非常珍惜每天兩次合共兩小時的探訪時間。她說︰「因為我們住的比較長一點點，附近保溫箱的寶寶陸續出院，然後也一直都有新的小房客入住，看著這些爸爸媽媽們來探望小孩時的心情，我也都覺得很不捨和心疼，因為可以完全理解他們的感受。」

「還記得在加護病房裡最常聽到每個爸爸媽媽對寶寶說的話就是『寶寶，要記得呼吸』、『寶寶，呼吸』、『寶寶，你要乖乖喝奶和呼吸』。明明這麼簡單的事情，卻要講的這麼心疼。我也曾對我女兒說過一樣的話。我在簾子旁邊也是默默落淚，爸爸媽媽的愛真的是無法用言語可以形容的。」

「神奇的是，安胎的不適，陣痛可怕的經驗，恢復的過程，每次去加護病房裡看望妹妹的這些心痛，在看到女兒的臉時竟然可以消失，好像不曾這麼辛苦一樣。你們說說，小朋友怎麼會是這麼神奇的東西。送給全天下的父母們，你們都辛苦了！」

（即時娛樂）