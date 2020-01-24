全民造星III｜CY KLAU入10強 Timo被陳柏宇狠批唱歌「嚴重唔得」 (23:56)

ViuTV節目《全民造星III》十強爭奪戰，今晚（17日）繼續播出，首對進行PK賽的是B組內訌，由Timo（江宏基）對戰CY（陳澤言），被稱為「神經刀」的CY，表演項目是「唱歌《王妃》」，他演出有水準兼具台型，連導師彭秀慧見到CY表現也感觸落淚。評判火火表示瞇着眼聽CY唱歌，覺得有力兼能震撼他；林曉峰指他表現得不夠「壞」；鄭欣宜則喜歡CY惹人喜愛、笨拙及傻氣：「你個樣有啲放空，我好鍾意。」CY表示沒想過自己表現如何，他只不想令彭秀慧失望，希望在這個可能是最後一個表演項目，令她可以放心，不用再擔心自己。

被指是「花姐契仔」甚至是「內定冠軍」的Timo，表演項目是「唱歌加跳舞《All the good girls go to hell》」，雖然他的舞功不俗，卻未獲評判團歡心，賽後陳柏宇更指Timo唱歌「嚴重唔得」，他說：「我覺得你唱唔得，嚴重唔得，唔應該揀英文歌，下次可以唔揀唱歌，因為《全民造星》，冇話全民造歌星。」最後CY以4比1揮低Timo，CY成為第7位十強參賽者。

另一組對壘是夏子涓鬥KLAU（劉瑞祈），子涓的表演項目是「自彈自唱《天黑黑》」，但子涓表現略為心急，兼且彈琴有失誤；事後評判欣宜讚她有氣質及感情，但表現亦有瑕疵；陳柏宇亦留意到她彈琴有失誤，指她彈琴方面未夠嚴謹，兼且有時候唱快了。子涓喊住表示對自己演出失望，覺得自己做得不夠好。

KLAU的表演項目是「跳唱加Rap《It's my different game》」，演出後評判火火說：「我想讚你，去年你畀我感覺好戾氣，今年看你表演談吐，戾氣消失，愛上呢個KLAU。」另一評判黃詠詩則說：「喺姨姨眼中你still a virgin，你唔係一個人，似係野獸追住我嚟咬。」最後KLAU以3比2險勝子涓，躋身10強，KLAU成為第8位十強參賽者。

（即時娛樂）