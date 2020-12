全民造星III｜CY KLAU入10強 Timo被陳柏宇狠批唱歌「嚴重唔得」 (23:56)

next

ViuTV節目《全民造星III》十強爭奪戰,今晚(17日)繼續播出,首對進行PK賽的是B組內訌,由Timo(江宏基)對戰CY(陳澤言),被稱為「神經刀」的CY,表演項目是「唱歌《王妃》」,他演出有水準兼具台型,連導師彭秀慧見到CY表現也感觸落淚。評判火火表示瞇着眼聽CY唱歌,覺得有力兼能震撼他;林曉峰指他表現得不夠「壞」;鄭欣宜則喜歡CY惹人喜愛、笨拙及傻氣:「你個樣有啲放空,我好鍾意。」CY表示沒想過自己表現如何,他只不想令彭秀慧失望,希望在這個可能是最後一個表演項目,令她可以放心,不用再擔心自己。

被指是「花姐契仔」甚至是「內定冠軍」的Timo,表演項目是「唱歌加跳舞《All the good girls go to hell》」,雖然他的舞功不俗,卻未獲評判團歡心,賽後陳柏宇更指Timo唱歌「嚴重唔得」,他說:「我覺得你唱唔得,嚴重唔得,唔應該揀英文歌,下次可以唔揀唱歌,因為《全民造星》,冇話全民造歌星。」最後CY以4比1揮低Timo,CY成為第7位十強參賽者。

另一組對壘是夏子涓鬥KLAU(劉瑞祈),子涓的表演項目是「自彈自唱《天黑黑》」,但子涓表現略為心急,兼且彈琴有失誤;事後評判欣宜讚她有氣質及感情,但表現亦有瑕疵;陳柏宇亦留意到她彈琴有失誤,指她彈琴方面未夠嚴謹,兼且有時候唱快了。子涓喊住表示對自己演出失望,覺得自己做得不夠好。

KLAU的表演項目是「跳唱加Rap《It's my different game》」,演出後評判火火說:「我想讚你,去年你畀我感覺好戾氣,今年看你表演談吐,戾氣消失,愛上呢個KLAU。」另一評判黃詠詩則說:「喺姨姨眼中你still a virgin,你唔係一個人,似係野獸追住我嚟咬。」最後KLAU以3比2險勝子涓,躋身10強,KLAU成為第8位十強參賽者。

