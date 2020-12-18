專訪｜婚後演出更大膽 王敏奕盼獲曾國祥賞識 邀夫妻檔合作 (22:55)

王敏奕（Venus）去年與相戀6年的曾國祥結婚，成為人妻的她在演出上比從前更大膽，在新劇《香港愛情故事》中有破格演出，與黃子恆、黃嘉樂、謝東閔發展錯綜複雜感情關係，還跟謝東閔有埋身肉搏的激咀場面。

第一次拍攝這類戲，Venus覺得很大挑戰，加上監製要求拍攝時一鏡到尾，所以連尷尬的時間也沒有。「我有向老公提及會拍親熱戲，他沒認真討論，大概是充滿自信的表現！我們互相吸引之處，就是給對方自由度，尊重彼此的工作，他沒有限制我拍戲的尺度。他很少看我的作品，但知道我有不一樣演出時會答應捧場。不過，我又怕他給評語，會認為我演得不夠好」。

曾國祥近年屢創佳績，執導電影《七月與安生》、《少年的你》成功將周冬雨捧上影后位置。Venus作為演員，也渴望跟好導演合作。「相信很多人夢寐以求找他合作。平時我們談工作都愛開玩笑，他說︰『那位女演員好想合作。』我會答︰『我也在排隊，不如你叫那位女演員排隊！』當然，這些對話都不是認真的！我們都是追求工作自主的人，他找女主角是千挑萬選，試鏡一年才落實用周冬雨。我就明白到，原來影后都要被人揀，導演揀演員要適合，不是想用你就一定是你。我也是個女演員，或者等他將來賞識，在他的電影參演一角吧」。

不少女星婚後都會減產，Venus卻無意留在家裏當少奶奶︰「我老公話『人生沒夢想，跟一條鹹魚有何分別』，我立即醒了！我夢想是做女演員，不是做少奶。我們當初在一起，都是互相欣賞對方有夢想。」夫婦二人也想趁年輕為事業打拼，Venus短期內不計劃生育︰「養小孩很大責任，很難湊仔、拍戲兩邊都做好。老爺說我們想怎樣就怎樣，反而媽媽說女人要生小孩才好的。我媽媽仍然年輕，不用心急抱孫！我有時會對她說，我生小孩後不能拍戲，怎樣供弟弟讀書。不過，我都是開玩笑，沒什麼壓力。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）