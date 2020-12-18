男神閃現｜言承旭撐好友劉畊宏參與三項鐵人賽 (13:10)

男神言承旭作風向來低調，早前以為他應內地節目邀請，跟昔日「F4」的周渝民、吳建豪及朱孝天在舞台上合體，可是最終只有吳建豪一個人現身舞台，其餘三人以投影的方式出現在直播畫面，令粉絲大為失望。但言承旭對朋友卻很支持，這日就現身好友劉畊宏的三項鐵人比賽上，閃現為對方打氣，劉畊宏亦透露這運動是因為言承旭才開始，朋友間更會互相挑戰，而這次比賽更遇上哈林（庾澄慶）。

劉畊宏留言：「我們夫婦再一次完成了三鐵比賽，這次我沒陪她，Vivi說：沒有我在旁邊跑得很輕鬆，很開心。聽著音樂，找到了她自己的節奏了，其實我心裡很開心，就是希望她自己在健身運動找到樂趣和成就感，後來發現原來我是她愛上三鐵的最大阻礙！當初開始是因為Jerry（言承旭）的刻意安排，工作完才飛回到家，隔天一早就被帶上飛機，無預警的在5年前開啟了第一次的比賽，這應該算是一個特別驚喜🤣。我們真是常常互相逼迫對方進入各樣比賽挑戰😅，平常每個禮拜一群朋友一起慢跑，游泳，練的也是是一種對運動的堅持✊，很幸運的事，是裡面有許多都是我們的長輩，他們的運動精神和態度非常值得我們學習！就算工作再忙，都會固定安排各樣健身運動，這次又遇到哈林哥，賈永婕夫婦，他們也都是很好的成績完成比賽！厲害啊👍。過程中的歡笑，彼此的加油鼓勵，完賽後一起慶功吃喝，成績反而是最輕描淡寫的紀錄，2020就是要突破自己，願大家都能在2020更健康更幸福喔💪。」

（即時娛樂）