造星III｜林二汶認少傾偈 夏子涓：很多話不用言語表達 (14:45)

夏子涓於昨晚的《全民造星III》十強爭奪戰中跟KLAU（劉瑞祈）對撼，子涓自彈自唱《天黑黑》卻失準，以2比3敗給KLAU，無緣成為十強參賽者之一。

相關新聞：全民造星III｜CY KLAU入10強 Timo被陳柏宇狠批唱歌「嚴重唔得」

身為節目導師之一的林二汶事後在社交平台送上鼓勵：「子涓，對，我同你冇乜好多傾計，但係你知道我相信你，從casting開始就相信。你要多謝自己，每一個讚賞，都係你自己賺返黎的。你由一個好在意有冇人見到你嘅人，變成一個將大家都放進自己眼睛同心底嘅人，哩種打開心嘅包容，令到大家都真正睇得到你。加油，子涓。唔容易行嘅路，比順利嘅路，多左一種更厲害嘅禮物，哩份禮物叫『故事』。有故事的人，更能說故事，加油。」

夏子涓亦在網上講感受：「二汶和我一直有種默契，很多話都不會用言語表達，而是眼神，有很多次和她四目相對的時候，淚光，欣慰，堅定，我能看清她眼底的一切，於是我相信自己，因為二汶相信我。我想未來或許依然不易，或許還是會受傷，但我還是會選擇去做一個好的人，無論遇上好與壞，都會選擇堅持愛。在未來的日子裏，我會不僅僅做到『我捱到！』，而是『我會很精彩！』」

（即時娛樂）