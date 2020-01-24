做ViuTV不可以做喱騷？ 杜汶澤明窒：唔知以為講緊TVB (15:21)

杜汶澤現正身處台灣，向來勇於表達意見的他，昨晚大爆公司同事接觸過一些藝人，很多都說做ViuTV的不可以做喱騷，令他以為對方是講TVB，於是在網上發表他的個人感受。

杜汶澤留言：「見到你哋睇全民造星睇得咁開心，我都好明，始終人係需要娛樂嘅。唔係想掃大家興，但係好多我哋台嘗試接觸過嘅藝人，都話Viu同佢哋講，做Viu就唔做得喱騷，有趣，唔知以為講緊TVB.......無論係政治立場又好，有利益衝突都好啦，Ok明嘅，始終我哋個台嘅野心都係想多啲同路人有演出機會，既然藝人有出路，咁梗係做啦。唔通我同人講，Viu有冇我個台咁多人睇呀？Viu有冇我咁有錢吖？咁咩？我嘅人生從來都係四面受敵，無驚喜。不過我螳臂擋車，唔通你無見過咩？今日無你咁大啫，你唔俾我將來有嘅咩？唔緊要嘅，做生意長遠都係靠實力，你做得好，大家一定支持嘅。同事加油！為咗聽日開台嘅事，辛苦晒你哋！」

ViuTV就杜汶澤言論回覆：「謝謝查詢，沒有回應。」

此外，杜汶澤今日再度帖文，上載一張他跟黃秋生的合照，二人心情不錯，而他更寫上：「這位先生問我在台灣能否交費看喱騷，他想看那個什麼『黃秋生大師班』，想學演技.......當然可以啦！而且有台灣國語字幕呢！15:00 正式啓播！」

（即時娛樂）