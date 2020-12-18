杜汶澤網站招收費會員 田蕊妮佩服老公有毅力勇氣 (21:09)

杜汶澤近年除了電影及幕前工作外，還同時發展網上節目平台，他的全新收費網站「喱騷」正式上架，並招收會員。由於同一時間有大量用戶進入網站登記，令網絡出現「塞車」情况，要進行緊急維修，擴充容量應付人潮。

田蕊妮（阿田）力撐老公，惟她一小時前表示她也未能登記到做會員，同時感謝大家的支持及耐心等候，她為此非常感動。對於阿澤搞收費網站，她坦言十分佩服，讚老公向來是個有毅力和勇氣，將計劃付諸行動的人。

阿田回憶︰「佢係（喺）亞視仲做緊路人甲乙丙嘅時候，佢同我講話要做亞視男主角，我心諗你屋企有冇鏡㗎，亞視d男主角個個一米八幾架（㗎），你企上張凳（櫈）度都唔夠人高啦，咪傻啦，之後佢做咗！跟住佢同我講佢要拍電影，我解釋比（畀）佢聽，通常亞視走呢都係去TVB嘅，不如你睇吓有冇機會去TVB先，之後先再睇吓有無機會拍電影啦！佢無聽我講，直接去咗拍電影！傻強，佢真係傻？冇幾耐，佢又同我講，佢唔只（止）要拍電影佢要搞電影要做監製，結果佢第一套監製嘅戲去咗柏林影展！」

「有一日，佢又同我講，佢話佢要做網，我話你痴（黐）線嘅咩，你明星嚟㗎！明星唔做網㗎！結果依家有好多明星都去做網或者開始做網！到咗今年疫情期間大家都WFH，好多人對前景都並唔樂觀嘅時候，佢同我講要搞個屬於香港人嘅網站，佢相信『香港人養得起香港人』，你可能覺得佢傻，衝動又或者淨係識X人！而佢令我感受到咩叫『Think out of the box』。佢就係咁樣，唔會甘願比（被）一個框框或者制度困住而變成一個機械人，佢係活生生嘅一個人，一個香港人！佢嘅毅力，勇氣，夠膽去諗，諗完夠膽去試！我真心佩服！」

（即時娛樂）