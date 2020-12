杜汶澤網站招收費會員 田蕊妮佩服老公有毅力勇氣 (21:09)

next

杜汶澤近年除了電影及幕前工作外,還同時發展網上節目平台,他的全新收費網站「喱騷」正式上架,並招收會員。由於同一時間有大量用戶進入網站登記,令網絡出現「塞車」情况,要進行緊急維修,擴充容量應付人潮。

田蕊妮(阿田)力撐老公,惟她一小時前表示她也未能登記到做會員,同時感謝大家的支持及耐心等候,她為此非常感動。對於阿澤搞收費網站,她坦言十分佩服,讚老公向來是個有毅力和勇氣,將計劃付諸行動的人。

阿田回憶︰「佢係(喺)亞視仲做緊路人甲乙丙嘅時候,佢同我講話要做亞視男主角,我心諗你屋企有冇鏡㗎,亞視d男主角個個一米八幾架(㗎),你企上張凳(櫈)度都唔夠人高啦,咪傻啦,之後佢做咗!跟住佢同我講佢要拍電影,我解釋比(畀)佢聽,通常亞視走呢都係去TVB嘅,不如你睇吓有冇機會去TVB先,之後先再睇吓有無機會拍電影啦!佢無聽我講,直接去咗拍電影!傻強,佢真係傻?冇幾耐,佢又同我講,佢唔只(止)要拍電影佢要搞電影要做監製,結果佢第一套監製嘅戲去咗柏林影展!」

「有一日,佢又同我講,佢話佢要做網,我話你痴(黐)線嘅咩,你明星嚟㗎!明星唔做網㗎!結果依家有好多明星都去做網或者開始做網!到咗今年疫情期間大家都WFH,好多人對前景都並唔樂觀嘅時候,佢同我講要搞個屬於香港人嘅網站,佢相信『香港人養得起香港人』,你可能覺得佢傻,衝動又或者淨係識X人!而佢令我感受到咩叫『Think out of the box』。佢就係咁樣,唔會甘願比(被)一個框框或者制度困住而變成一個機械人,佢係活生生嘅一個人,一個香港人!佢嘅毅力,勇氣,夠膽去諗,諗完夠膽去試!我真心佩服!」

