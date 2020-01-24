全民造星III｜Cloud唱走楊甯入十強 陳葦璇3比2險勝卡文 (23:49)

ViuTV節目《全民造星III》今晚（12月18日）播出新一集，爭奪十強的最後兩個席位。

首輪PK賽是雲浩影（Cloud）對楊甯。Cloud演唱岑寧兒的《盡力呼吸》，獲幾位評判讚好。陳柏宇說︰「控制上可以更好，這首歌是很難唱的。」楊甯賽前失去信心，他跳唱歌曲《Someone You Loved》時一度失準現破音，結果被評判狠批。火火直言被他背後熒幕中的沙畫吸引，鄭欣宜說︰「之前對你期望很高，今晚對你的演出很失望。每位演出者也背負很多，這一行不會因為你發生事而原諒你，每次的表演都是為下次而做的。」最後，5位評判一致投票揀Cloud勝出。

第二輪PK賽是前女子組合As One成員陳葦璇對女子組合Bingo隊長卡文（關嘉敏）。陳葦璇跳唱歌曲《Born This Way》，卡文就性感上陣，跳唱加Rap歌曲《舞孃》。兩人的演出均發揮出高水準，令幾位評判非常頭痛。最後，陳葦璇以3比2險勝卡文，進入十強。

十強包括葉巧琳（Mischa）、鍾諾言（NY）、李靜蓮（Alina）、黃劍文（Kimman）、趙祥誠（Ben）、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳澤言（CY）、劉瑞祈（KLAU）、雲浩影（Cloud）及陳葦璇。

（即時娛樂）