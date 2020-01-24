未後悔轉會後似被TVB封殺 許廷鏗︰選擇尊重我創作的唱片公司 (16:55)

許廷鏗（Alfred）接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，分享新專輯《Netagtive》「負負得正」的創作概念。神級填詞人林夕（夕爺）今年只發表了11首作品，但當中4首都是為Alfred的新碟而寫。「歌曲《慌》最初不是夕爺填詞的，但想來想去，夕爺最知道我內心的恐懼。夕爺很惜我，我致電他時，他一口答應。最近我們通電話時，他突然話『我要說一句感激』，他這句話對我來說太重了﹗他這樣的地位肯理解我這個後輩的心路歷程，再將我的心思變成文字，我才是要說感激的那一個﹗」

入行11年，Alfred在2017年約滿星夢後跳槽到華納，他回憶當時曾掙扎過，過檔初期很不適應。「以前很安定，知道工作會如何安排，只要企定定，說出捐款號碼，再唱首歌就完成。什麼都有經理人打點，但我明白再這樣下去就一世，會原地踏步。當時我在電視台說只想專注音樂、不拍劇，別人不明白。我離開前，『巨聲幫』其他人也要去拍劇，只得我沒有。我不是不想拍，只是我心虛，覺得自己歌手的定位也未做得好！我今天終於可以說，因為我在新公司做了好幾張專輯，不是為了證明給別人看，是想對自己一個肯定，終於打破了舒適圈。」

Alfred否認從前抗拒要唱大量劇集歌，認為是各取所需。「從前及現在是兩個世界，無話那邊好。我在離開舊公司前的一次頒奬禮演出很犀利，又噴火又有女舞蹈員，還可以唱很多自己歌。我當時卻不知何解有點驚，驚別人會如何看我。對某些歌手來說，這是夢寐以求的機會，但我強烈覺得自己未夠資格做這件事，之前做同樣演出的是張國榮，好似是拿了專業成就獎才有這樣的表演，當時我真的還未到。」

當年有傳星夢曾開出「首次紅館演唱會」挽留Alfred，Alfred卻情願等待至去年出道10周年轉公司後才首登紅館。他對此直認不諱：「我當時真的未準備好。」轉會後，Alfred的歌曲未曾於《勁歌》上榜，在無綫（TVB）曝光率近乎零。他坦言有想過自己是否被無綫封殺：「不過，每一個選擇都要對自己負責，一定有取捨，結果一定有辣有唔辣。我很多謝現在的唱片公司很早看到我在音樂上的發展。一間是電視台，一間是唱片公司，當我專注音樂，一定會選擇一間尊重我創作或音樂人的唱片公司。」

（即時娛樂）