全民造星III‧專訪｜四大熱門 葉巧琳被睇好奪冠 Cloud靠靚聲取勝 (22:11)

ViuTV節目《全民造星III》十強昨晚誕生，葉巧琳（Mischa）、陳葦璇、雲浩影（Cloud）及陳毅燊（ANSONBEAN）被視為大熱，Cloud與李靜蓮（Alina）及劉瑞祈（KLAU）均睇好Mischa奪冠，令Mischa成為大熱中的大熱人選。

對此，Mischa說︰「我好大壓力呀！人人都說想看我跳舞，我當晚會竭盡所能給大家驚喜。去到十強，我已不覺得是一個比賽。決賽當晚，我會將舞台當成是自己的演唱會。擁有這個舞台去唱出自己的作品，這是我的心願。」

Mischa睇好同樣靚聲的Cloud，她說︰「每人的特質也不同，我不會唱到Cloud這種聲音，也不會像陳葦璇唱跳那麼有型。我睇好Cloud，她唱得、睇得又跳得。」

Cloud謙虛地說︰「我不夠Mischa勁﹗她的層次不同，唱歌無人能及，跳舞又好似ok，我睇好她﹗」對於自己一直被批評只靠歌聲取勝，Cloud說︰「因為我只懂唱歌，不會跳舞。我覺得跳舞很辛苦，要用百倍努力才可以接受到。」

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（即時娛樂）