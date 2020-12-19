陳卓賢被指是女神收割機 傳現任女友為中墨混血索模 (20:39)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日傳秘戀前港姐冠軍陳曉華，惟經理人花姐澄清Ian未開車載陳曉華外出蜜會，陳曉華隨後亦說自己目前單身沒拍拖。今日有指陳曉華與舊愛狄以達疑已復合，兩人一同出動掃家品。消息傳出後，狄以達突然將其社交網的帖子及追蹤名單清空，未知是否與感情生活有關。

另一邊廂，Ian被指感情生活豐富，是新一代「女神收割機」。有傳他目前的真命女友是中墨西哥混血模特兒盧慧敏（Amy Lo），兩人拍攝ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》時戲假情真。身高177cm的盧慧敏是余文樂的御用模特兒，她曾戀上《破風》演員朱鑑然，惟兩人去年已分手。對於與Ian傳拍拖，盧慧敏經理人向傳媒表示沒回應。

除了陳曉華及盧慧敏，余潔滢、ViuTV一姐陳俞希（Hailey）及蘇皓兒（Chole）亦被傳是Ian的現任或過氣緋聞女友。有報道指余潔滢拍攝《男排女將》時戀上Ian，兩人拍拖在劇組是公開秘密。余潔滢對此作出否認，強調與Ian私下不熟，連電話號碼也沒有。陳俞希就被指曾與當年正在參加《全民造星》Ian過從甚密。Ian出道後，傳曾與蘇皓兒發展地下情，兩人不時透過Instagram互動，被網民發現後互相刪Like，非常低調。

（即時娛樂）