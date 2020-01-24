全民造星III‧專訪｜不信內定賽果 十強參賽者期待下周六舞台大爆發 (21:37)

ViuTV節目《全民造星III》十強昨晚誕生，陳葦璇、雲浩影（Cloud）、趙祥誠（Ben）、葉巧琳（Mischa）、李靜蓮（Alina）、劉瑞祈（KLAU）、陳毅燊（ANSONBEAN）、鍾諾言（NY）、黃劍文（Kimman）及陳澤言（CY），將於下周六（12月26日）的總決賽上爭奪總冠軍寶座。過關斬將後躋身十強，他們對自己均信心十足，期望當晚能在舞台上大爆發。

節目自播出以來，評判的準則一直為人詬病，賽果又被指早已內定。10位參賽者不認同，也不相信內定賽果的傳言。他們異口同聲說︰「一定不是﹗不覺得三甲已內定。」

陳葦璇表示︰「我在20強時因為很想快點被抽中出場，所以在每個環節都會伸手入抽名牌箱檢查一次，證明無做假。」Cloud亦說︰「造馬都無咁辛苦，因為大家都不想同組對決﹗」

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（即時娛樂）