丁父憂｜鄭秀文爸爸11月離世：過去一個多月在不捨和陣痛之中… (14:26)

鄭秀文（Sammi）於10月時透露80多歲爸爸因病入院，留醫10幾天後出院，爆老父是《Chill Club》的忠實粉絲。但今日Sammi在網上報喪，鄭爸爸於上月去世，十幾日前已舉行安息禮，過去一個多月她在不捨和陣痛之中，失去了愛犬Lucky，也失去了父親，經歷了一個又一個的痛。

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鄭秀文留言：「前天跟弟弟一起前往墓庫大樓辦完父親身後事的最後事宜...無限思念中。我生命中最親愛的父親上月去世了，在我和所有家人的陪伴中，非常安詳地被天父接返天家。過去一個多月來，我和姊弟們默默地為爸爸籌備喪禮（安息禮）。父親是基督徒，十多天前已經在教堂完成了一個柔和有愛的安息禮。衷心感謝那天到來的好朋友們。很不捨，這段日子腦海中都是父親的身影，但父親不會再屢被病疾折騰，主懷安息了。過去這段時間，除了想安靜地籌備父親的喪禮（安息禮），我也在調整和修復自己身心。我們姊弟們也全力照顧著媽媽。（媽媽失去了幾十年的老伴，但她在痛和不捨之中，在信仰中很堅強，我非常佩服她）

失去了Lucky，也失去了父親，經歷了一個個痛，........想到他（牠）們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下。也是凡人吧！有時候，就允許自己同時堅強與脆弱吧！

父親勇敢地打完一場又一場的硬仗（面對不同的病疾），父親壯麗地完成人生任務，現在，被天父寵召回天家，安息主懷。安息禮那天，廣濶光亮的教堂中央，上了淡妝的父親安詳地躺在棺木裡，我細細凝望他，眼淚一滴一滴的落下......但他安息主懷，我和家人都安心釋懷。父親走了，但他的愛將會與我同在，不熄不滅。

聖經說：萬物有時。我懂。看著照片中的父親，帶著微笑思念他，『思念亦是一種幸福，因為我們擁有過彼此的幸福』。當我仰望天空，無限的繁星中，總覺得父親也在當中，星星一閃一閃，似在向我鬼馬地眨眼，並告訴我：『天家好美麗。女兒，你要好好生活，繼續努力和進步』。

爸爸，我會，我一定會。過去一個多月，在不捨和陣痛之中，現在，mi要重拾自己。哭過痛過，重新振作。😊，爸爸，爸爸，告訴我你是天上哪一顆星，請記得，每夜繼續向我俏皮鬼馬的眨眼。爸爸，愛您。永永遠遠。

#深深體會了睹物思人的感覺 #振作 #重回工作軌道 #萬物有時 #思念👴 #謝謝每一位好朋友好姊妹在這段期間給我的鼓勵和支持❤️ #衷心感激好朋友謝醫生對我父親的關懷和看顧和每一個指引😇 #謝謝Doctor Grace #衷心謝謝每一位曾經給我父親治療的醫生，父親一直說慶幸有你們為他疹症 #謝謝醫院的醫護們給我父親耐心悉心的看顧 #感謝天父一路的帶領」

（即時娛樂）