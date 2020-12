next

林文龍昨天(12月19日)53歲生日,他透過社交平台許下生日願望,為疫情下的香港祈福。他說︰「願疫情早日遠離這世界,香港回復往日面貌,每個人都健康平安。」太太郭可盈和女兒林天若(津津)均留言祝賀,郭可盈說︰「老公生日快樂!」津津則表示︰「🎉 Daddy happy birthday 🥳 happy always 💕love you 😃 stay safe 👍🏻 best daddy 🐰﹗」

(即時娛樂)