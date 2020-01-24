全民造星III‧十強拉票｜Ben孖Cloud曬唱功 網民讚好襯 (23:20)

ViuTV節目《全民造星III》10強日前誕生，他們將於12月26日舉行的總決賽爭奪總冠軍，評判的評分與全民投票各佔50%；十強參賽者被安排為自己拉票，第一炮拉票的是雲浩影（Cloud）與趙祥誠（Ben）。 被封為「爛gag王」的怕醜仔Ben擔任主持訪問Cloud，他的隱藏任務是要Cloud在訪問中講出「點解你咁得意嘅」及「拍攝期間唱王菲的歌曲」；其間，Cloud問Ben是否由小到大都很怕醜，Ben直言：「細個有啲同學係完全未聽過我把聲，唔知點表達自己。唔講嘢，又會畀人話我成日發吽豆。」之後，Cloud問他有否試過向人表白？鍾意什麼類型女仔？Ben怕醜地說：「都有嘅，但係喺文字上，未試過親口（表白）。」而他的理想型對象是長髮、可愛、素顏、不會巴巴渣渣。

其後，Ben問Cloud對他有什麼睇法？Cloud大讚Ben好掂，既可愛又怕醜，跳舞跳得勁，唱歌又好聽。Ben又發揮「爛gag王」本色，當Cloud說自己細細個箍過牙，但因為固定器冇戴得好……話未說完，Ben即說：「顧定軒。」Cloud聽完Ben的爛gag說：「A組真係好多爛gag，想開一個A組嘅爛gag日常。」

兩人又分別即場清唱張學友的《我真的受傷了》及王菲的《紅豆》曬唱功，雖然Ben令Cloud於拍攝期間唱王菲的歌曲，但未能令對方講出「點解你咁得意嘅」，結果隱藏任務失敗，Cloud有30秒單頭拉票時間，Ben則被打格仔。不少網民大讚兩人很襯， 可以做情侶檔出歌、拍純愛劇集。

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（即時娛樂）