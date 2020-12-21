電話攻勢奪芳心｜迷戀謝安琪靚聲 張繼聰自爆有「第三者」？ (14:44)

由阮小儀主持的香港開電視新節目《小儀與13型男》，將於12月26日晚播映，節目安排13位不同類型的型男跟小儀約會，而首集嘉賓便邀請了「愛妻型」張繼聰，擔任小儀的約會對象。為博小儀「紅顏一笑」，張繼聰可謂出盡法寶，除出動私伙電單車載對方遊車河外，還獻出自己第一次調酒給小儀，令小儀大叫榮幸。

張繼聰自覺是合格的男友，他說：「每一個男人着緊另一半嘅話，都會想佢開心，會諗一啲驚喜畀對方，當時間長咗，戀情變成感情時，更需要浪漫時刻去保持關係新鮮。」

小儀問阿聰自覺是哪類型男士，張繼聰笑說：「好多人覺得我係搞笑、肌肉型，其實我覺得自己係文青型、家庭型。」小儀聞言即大派檸檬表示：「睇唔出你係文青型，但絕對係家庭型，尤其是你有自己家庭後更明顯，所以我會覺得你係『愛妻型』。」

張繼聰又大談跟太太初相識的情況，自爆是自己先迷戀謝安琪，否認網上「女追男」的傳聞，他說：「雖然我哋係同一間中學，但唔同屆唔認識，網上流傳佢追我嗰啲係假嘅，真相係我哋同一年嘅新人，佢派歌先過我，我聽到佢嘅歌，覺得正喎，即被呢個女仔把聲同質感所吸引，把聲咁正，通常個樣都唔差；喺電視第一次睇到佢嘅MV，覺得正喎，於是就好主動去追呢個女仔。」

被問到當年以什麼手法追謝安琪，張繼聰表示以傳統的傾電話攻勢：「同佢講電話，記得有次喺電話約佢睇戲，點知佢3日都唔覆我，我於是嬲嬲哋問佢點解唔覆我，佢話嗰套戲唔係特別想睇，所以咪唔覆囉，我覺得佢好有性格，令我更加鍾意佢。」

談到謝安琪，張繼聰總是一臉甜絲絲，他指雖然2人結婚多年，但太太仍會叫他記着初次見面感覺，而他亦會努力經營保持拍拖感覺。

談到張繼聰與太太謝安琪夫妻相處之道，張繼聰說：「太太係最好嘅朋友，因為日日都會對住，我同太太都唔係物慾嘅人，好似有一年情人節，喺尖沙嘴碼頭攞住支結他Busking，唱歌畀太太聽，其實都驚㗎，但印象好難忘。」

提到張繼聰的嗜好是玩電單車，他形容車是最好的「第三者」，他說：「男人玩好多嘢都可以好大件事，不過玩車最緊要安全，最好唔好太揮霍，太太又鍾意坐嘅話，成件事變得好浪漫，所以車係最好嘅『第三者』。」

（即時娛樂）