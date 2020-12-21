已達適婚年齡｜袁文傑今周娶張潔蓮 生B要慎重考慮 (16:23)

【今日直擊】劉丹（丹爺）、滕麗名、呂慧儀、袁文傑、湯盈盈、林淑敏、許家傑等，今日出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》冬至歡騰迎新年活動，鑑於第4波疫情嚴重，大會特設一人盆菜送贈給全體演員。丹爺帶領眾演員切火雞預祝聖誕，再於聖誕樹掛許願卡，足球迷袁文傑最搞笑，他說：「我希望阿仙奴贏波，全球疫情就無事，之前阿仙奴輸波輸咗兩年喇！」

袁文傑透露今周內迎娶拍拖9年的女友張潔蓮（Jackeline姐姐），他笑說：「我揀大節日先來搞事，其實我們要求好簡單，想邀請兩家的家人見證就算，不過一直未落實註冊地點，仲有好多選擇，好多新人都揀工廈studio進行婚禮，這個時候無理由廣邀朋友來觀禮，大家圍埋卻不能進餐，不如等明年疫情過去，再搞派對跟朋友、同事分享喜悅。」

對於婚禮臨近，他表示心情不太緊張，因為娶老婆情緒已準備了兩年，只是兩年前因媽媽病逝才押後婚事。他表示已到媽媽的靈前交代快將結婚，讓她在天之靈能放心：「媽媽生前都擔心兒子，這個是肯定的，可是她走之前，幾年都身體差，有些朋友笑我是無腳雀仔，就快少一隻無腳雀仔，其實我年紀不細，都到適婚年紀好耐了。」

袁文傑讚Jackeline有耐性等他結婚，遺憾愛貓也離世，未能見證婚禮：「本來Jackeline造了套衫畀隻貓，打算一齊影結婚相的。」他自言年紀不輕，要慎重考慮婚後生小朋友問題，他說：「如果決定生就要快，若果過了時間，就改為幫助有需要的小動物和小孩。」

（即時娛樂）