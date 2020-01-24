酒後昏迷｜重提2013年急性肺炎入ICU 歐陽震華：醫生話我天濛光時已經走了… (17:08)

由崔建邦及張秀文主持的訪談式節目《諸朋好友》，昨晚請來「黃金拍檔」歐陽震華（Bobby）和宣萱做嘉賓。崔建邦於節目尾聲時表明要飲酒壯膽才敢追問Bobby，就是重提2013年對方在朋友家中昏迷的事件，Bobby大方回應：「外界很多傳聞我是飲酒過量中酒精毒，什麼都有，但是……記者有否影過我一張（爛醉）被人抬走的相？很多以為我是飲過量酒，我承認當晚是飲了少少，那段時期正拍《情逆三世緣》，比較累，記得當日是年初二，年初一睡了一晚，初二就猛鬼出籠（勁食），記得當晚食我喜歡的麻辣火鍋，兩小時不停食，就算飽都要食，因為初四要開工，不知何時才有得再食，跟住飲了少少（酒），見累於是先睡一會，叫朋友到齊再叫我，可能下意識吞了一口入了肺，這些造成肺炎，不知道塞了肺，後來家人叫我，見到我臉已變青，如果再遲些就僵硬，不止變青那麼簡單，於是送去醫院。」

Bobby指當刻是有些意識的，知道被抬上牀及檢查瞳孔，又嘗試過郁動手指，有靈魂離開身體見到自己的感覺，「後來醫生有和我講番，我天濛光時已經走了，但8、9點時返來……他們不是看我的樣子，是看數據往下跌，但是維持在某個水平，若果再跌下去就可能會（死），我血壓又突然回升，即是我『返番嚟』。醫生說我們可能是做戲捱得眼瞓，能力是強過普通人……」

Bobby透露出院後做了很多以前未做過的事，笑言待人好一點，因為不夠好，「講真一句，人只得一條命，無論發生什麼事，或未發生都好，都要珍惜現在，做好一點。如果不是這件事，我就不會發覺很多事原來可以變的，不是習慣了就是這樣的，可以由不好變好，由好變更好」。

（即時娛樂）