彭于晏首度挑戰演父親角色 古巨基唱寫真摯父子情 (19:30)

彭于晏在電影《緊急救援》演高謙隊長，跟戲中兒子聰聰（張景禕飾）的父子情真摯感人，令觀眾留下深刻印象！

從《激戰》、《破風》到《湄公河行動》，導演林超賢一再衝擊彭于晏的極限與底線，今次《緊》更進一步，彭于晏事先接受魔鬼式高強度特訓，以應付連串超高難度動作場面，並首度擔演父親角色，他說：「導演給我這個角色，我覺得非常難，導演很有意思，他知道我是單親家庭，所以飾演一位父親，我要花很多時間說服自己，但我非常感謝導演給我這個角色，讓我面對自己一次。」

彭于晏大讚「兒子」張景禕太懂演戲，有時候難以掌握，乖乖馴服對方的絕招是糖果，只要給他糖果，就會比較容易控制。

張景禕還鬼馬地向萬千「彭太」說：「我看網上很多姐姐都想當我的媽媽，要不我選一個？」彭于晏拿他沒法，只得隨他：「好吧，你選！」

而《緊》片尾曲《有一種愛》由古巨基監製、作詞及演繹，將戲中的父子情刻劃得淋漓盡致，基仔表示：「一首歌，錄音時如果腦裏想着某個人去唱，唱出的聲音一定是切膚的感情。一首歌，作詞時如果懷抱裏就睡着那個你想對他傾訴心情的人，寫出的歌詞一定是撫心的句語。那時，我剛為人父，每天照顧初生的Kuson，同時也寫了這首《有一種愛》的歌詞。」

（即時娛樂）