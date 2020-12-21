李佳芯曾遇男友一腳踏兩船 何廣沛慘遭「派帽」 譚凱琪無端做第三者 (20:05)

劇集《愛美麗狂想曲》的演員李佳芯（Ali）、何廣沛、陳瀅、譚凱琪（Zoie）和楊詩敏（蝦頭），接受由伍詠薇（伍姑娘）及林盛斌（Bob）主持的《Tiger's Talk》訪問。

今集以第三者作為話題，主持人伍姑娘及Bob即場爆料，指有小道消息稱黃宗澤（Bosco）跟蝦頭交往甚密，蝦頭連忙解釋：「大家都係同事朋友一齊玩，我知Bosco好鍾意我呢種類型，成日有意無意提起我，佢鍾意食蝦頭，識食一定係食蝦頭。」沒想到陳瀅即時拿起電話打給Bosco，Bob即場嚴刑逼供追問Bosco是否對蝦頭有意，Bosco笑言：「我直情係迷戀佢10年啦，佢起勢用電眼電我，最慘係電我時永世唔著低胸。（有咩同蝦頭講？）蝦頭，I Love You！」

Bob問何廣沛，如果要在4位女演員及伍姑娘之間選女朋友，會如何選擇？何廣沛即選伍姑娘：「拍過幾次拖，要揀就揀啲未試過類型，夠大反差！」伍姑娘將手交給何廣沛，何廣沛即時借位親親玉手，伍姑娘見狀叫他獻吻，沒想到何廣沛竟夠敢把頭靠近，伍姑娘說：「嘩，你真係夠膽呀喎！」

提到第三者話題，Ali笑言自己入行經常被安排演第三者，不過私底下就沒有經歷過，反而試過男友一腳踏兩船，她說：「我對感情好無安全感，細個同個男仔拍拖，一齊冇耐佢就去外國讀書，一走就走4至5年，我就冇同其他人拍拖，佢亦聲稱自己冇拍拖，返嚟之後我哋一齊番，不過憑女仔直覺，我就有啲懷疑。」Ali後來透過社交網發現有一位女仔拍下男友的鎖匙扣，並留言答謝男友陪伴她，所以立即分手。

Zoie憶起曾經在不自知的情況下，做了別人第三者。她表示當時男友聲稱自己跟前女友已分手，沒想到拍拖一段時間後，在別人口中得知自己反而是「第三者」，她說：「個男仔講大話太勁，我會信晒，受傷係冇諗過男仔講大話可以咁犀利，真係晴天霹靂，後來即刻分手，到依家都已經冇聯絡。」

何廣沛分享自己慘被派帽事件，發生於十幾年前在外國讀書的日子，他說：「當時同女朋友分手後一直都藕斷絲連，冇乜所謂，當好似未一齊之前咁曖昧。有日放學返屋企，發現樓下停車場架車有兩個人頭郁吓郁吓，見到其中一個就係我前女友，另一個就係我同房室友，我即刻黑晒面，真係幾難受。」

（即時娛樂）