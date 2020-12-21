重新振作｜鄭秀文冬至連發3篇文章：人生始終要繼續 (21:48)

鄭秀文（Sammi）昨日在網上報喪，傷心透露鄭爸爸於上月去世，令大家替她擔心。Sammi始終是個有經歷的人，很快振作起來，今日冬至在網上連發3篇文章，她先多謝大家的問候和支持：「冬至快樂！衷心感激感謝你們每一位的暖意問候和支持，把所有經歷化成動力。💪。暖意源源不絕地湧湧湧湧出來。❤️。身心入🈵️油，重新出發。😉😊。#enginestart🔥 #過兩天要工作了 #我們凡人都是這樣長大的 #把所有經歷化成動力」

Sammi之後又表示：「兩個月來，不變的，就是儘（盡）量持續做運動。最不想動起來的時候，就是最需要動起來的時候。🔥。#運動出汗是負能量的天敵 #排汗就是排負💦😣.....😊✌️」

至晚上她又出外買葱，不知是否趁冬至親自下廚，她留言：「重拾百分百動力的感覺真好。雖然完全買不到蔥，但也沒所謂。😜。#人生始終要繼續 #繼續努力繼續進步 #positivevibes #postitiveenergy #把人生一切的經歷化成最大的動力 #其實我們每個凡人都是這樣長大的」

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（即時娛樂）