陳少霞為當年著暴露衫宣傳《天與地》向劉德華道歉 (22:40)

陳少霞日前應倪詩蓓及葉文輝（啤梨）邀請，擔任新城節目《詩情廿四味》嘉賓。陳少霞感恩曾經在電視劇《笑傲江湖》中飾演「小師妹」一角，為觀眾留下深刻印象，「當時是自己第一次拍攝古裝劇，當中遇到不同的挑戰，曾經因為自己的情况令到劇組人員『遲收工』。亦要感激遇上我伯樂、監製李添勝。當時他每一次在開拍之前，會叫我早半小時到片場，和我一齊睇重播再指點一下一些關於古裝的細節位，以及感情轉變的技巧，令到我在演戲方面有大大的進步」。

陳少霞回顧自己入行的經歷，星途看似順利，但她自認年少輕狂，曾經做了一些錯誤的決定，影響到身邊合作的伙伴，趁機會在節目中向劉德華道歉，「當年和劉德華一齊拍《天與地》，我們準備出席宣傳活動之際，當時身邊某些不是太好的朋友，帶我去時裝店買些比較性感和暴露的衫去宣傳活動，收到大眾不滿的迴響，覺得我破壞了自己本身清純的形象。除了影響到本身接下的工作要取消的後果之外，亦都影響到當時應該要繼續的宣傳活動，但我當時真的冇一個好好的判斷力，我真的好想向劉德華再次道歉」。息影多年的陳少霞表示，如果是一些客串的角色也會考慮，希望把時間花在家庭及自己的海味生意上。

（即時娛樂）