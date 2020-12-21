憑歌寄意｜新歌悼去世嫲嫲 馮允謙聖誕恨收耳機 (23:17)

馮允謙（Jay Fung）和唱片公司對於他在聖誕假期前推出的新唱片《AWAKEN》，均極為重視，聯同電台及社交媒體舉行新碟發布會。

年初時，馮允謙新唱片《DETOUR》的派對獲不少歌手朋友捧場，如今因為疫情原故，今次發布會改為網上舉行，他對此表示一樣的感恩，「上次好多歌手朋友及我的家人都有出席，因為有好多熟朋友一齊，所以就好放鬆、活潑，今日就有好多同事來到支持我，一樣咁開心。不過可能因為太集中精神，所以剛才在綵排時，我不為意自己對耳機跌了落地下，剛巧今日又著了對好重的皮鞋，於是踩爛了耳機。我每年冇話想要什麼聖誕禮物，不過今年若果有人送番一對耳機給我，他就真的是我的天使」。

提到2020年對全球很多人來說是並不容易的一年，馮允謙感到悲喜交集，因自小照顧他的嫲嫲月初過世，每次說到這位摯愛的親人，他不禁哽咽起來，「今張唱片入面有首歌對我個人來講是有特別意義，有隻歌《小康》是我寫給家人的，今年因為疫情所以不可以返加拿大一齊過聖誕，而細個照顧我的嫲嫲剛過身，她好惜我，教識我什麼是對，什麼是錯，好感恩細個有個如此好的親人照顧我，雖然我知道不可以在她面前唱這首歌給她聽，但我唱的時候知道她是聽到的」。

（即時娛樂）