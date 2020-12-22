專訪｜為事業密封戀情 蔡思貝幸運演藝路上遇過張衛健 (23:25)

蔡思貝自言跟癲姐一樣，會為愛付出一切，但現在的她比以前理性了很多。（孫華中攝）

蔡思貝獲公司力捧，有份演出的台慶劇《使徒行者3》、《踩過界II》同步播映，每晚陪住觀眾兩個鐘。「正面點看是好事，因為兩個角色很不同！《踩過界II》的癲姐很粗魯，《使徒3》的阿兜比較女仔，染頭髮、戴耳環，還穿短褲仔，令人眼前一亮，觀眾很容易分辨」。思貝表示《踩過界II》的癲姐比第一輯時成長了不少，不止純粹追隨盲俠，也學識檢視自己，帶出女性要自愛的課題。

「我覺得很有趣的是和癲姐這個角色一起成長，和癲姐一樣都是會為愛付出一切，但現在的我比以前理性了很多。首次拍續集演同一角色有難度，幸與王浩信、張振朗合作的那團火仍保持住，尤其與張振朗已合作了4次，大家一起成長，互相扶持」。雖然視后得獎機會大增，她期待大家是否喜歡角色，多過有沒有獎。「獎項是有就有，沒有也不會很傷心，會繼續努力。這個心態很重要，如沒有這個心態，會覺得很難過」。

回想與張衛健合作拍攝《大帥哥》的日子，思貝有很深的體會。「張衛健拍劇時的生活只圍繞住套劇和角色，其他演員放飯時，他會獨自坐在後巷，點住蚊香看劇本。很瘋狂，他這種投入很厲害，非常值得學習，難怪他每個角色都咁爆！曾遇上一個那麼厲害的人，一定會被他影響。我沒認親認戚去拜師，但他很願意教導我們。我拍完《踩過界II》與張振朗在酒吧飲醉一幕後，弱弱的問他，可否立即傳給他看？沒想過他回覆了我很多個兩分鐘的短訊，分析得十分詳細。他真的好好，多年來對演戲的熱誠從沒減退過，我希望自己亦能做到，不容易」。

思貝從前愛將感情生活地下化，現在一樣選擇保密戀情。「我知道這一刻我的演員生涯最重要，辛辛苦苦花了6個月時間拍完一套劇，當然希望大家關注套劇。戀情浮面時，大家都有好奇心，我覺得無問題，值得和大家開心分享。不過，我現在選擇自私一點，請大家關注我的作品。不過都要有先得，有先算」。

欲知專訪詳情，請留意明天（12月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）