【回顧2020‧娛圈R.I.P.】何鴻燊譚炳文離世 黃鴻升猝逝 三浦春馬自縊 (22:12)

資深藝人曾偉權今年11月不敵癌魔離世，令人惋惜。（資料圖片／明報製圖）

曾為無綫及亞視擔任主持工作的羅銘偉因心臟病發逝世。（資料圖片／明報製圖）

第一代占士邦辛康納利在睡夢中離世，相信大家會一直記住他的帥氣。（資料圖片／明報製圖）

「金牌監製」錢國偉因胰臟癌病逝，朋友們答應會照顧他的妻女。（資料圖片／明報製圖）

日劇《冰之驕子》女星竹內結子於寓所內自縊，老公中林大樹發現即送院，經搶救後不治。（資料圖片／明報製圖）

曾志偉太太朱錫珍（紅衫）於養和醫院離世，家人低調為她辦理喪禮。（資料圖片／明報製圖）

一代賭王何鴻燊今年5月病逝，到另一世界繼續談笑風生。（資料圖片／明報製圖）

2020年，疫情虐肆全球，大家努力防疫外，不少香港人熟悉的藝人及名人先後離開我們，令人傷心又惋惜，藉此一同懷念他們。

1月，一代籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）在美國加州乘坐私人直升機發生意外，機毁人亡，終年41歲，其13歲次女Gianna亦同告罹難，消息震驚全球，令球迷悲痛難過。

2月，郭富城母親卓信於7日在家中離世，享年90歲，喪禮於3月初在香港殯儀館以佛教儀式舉行，城城與太太方媛、兩名女兒及家人悲傷送別亡母。周潤發（發哥）母親陳麗芳13日於睡夢中離世，享年98歲，發哥低調為母親在沙田寶福山舉殯。著名歌唱老師鮑培莉於17日病逝，享年77歲，25日於九龍世界殯儀館設靈，汪明荃（阿姐）、邵音音、奚秀蘭、梁漢文、陳榮峻與太太吳香倫等到靈堂弔唁。

3月，香港第一代電視小生及著名電視劇監製梁天（原名梁乃輝）病逝，享年87歲。章小蕙舊愛、商人陳曜旻在上海離世，享年80歲，於香港殯儀館設靈，女兒陳小韻低調為亡父處理後事。曾追隨譚詠麟數十年的忠實粉絲「肥萍」林楚萍，與世長辭。台灣「國標女王」劉真22日病逝，終年44歲，遺體在弟弟劉恆護送下去火化，走完人生最後一程，化作一縷輕煙。

5月，賭王何鴻燊於26日離世，享年98歲，其喪禮於7月8日至10日，一連三天於香港殯儀館舉行。黃日華太太梁潔華病逝，終年59歲，黃日華和女兒黃芷晴哀傷送別。

7月，導演鄧衍成（Billy）月初因病逝世，終年69歲。《進擊的巨人》日籍男星三浦春馬被發現在東京港區寓所的衣櫃內自縊，終年30歲。曾執導電影《蜈蚣咒》的邵氏資深導演及編劇李百齡於月底離世，終年68歲。

8月，曾志偉太太朱錫珍於3日在養和醫院離世，家人遵從她生前的遺願，低調辦理喪禮。導演陳木勝於23日因鼻咽癌離世，終年58歲。憑少女漫畫《13点》而成名的香港著名漫畫家李惠珍，於27日離世。

9月，粵語片演員兼資深副導演朱日紅（八姐）於1日離世，享年86歲。一代「配音王」譚炳文（炳哥）於5日因肺癌病逝，享年86歲。台灣男藝人黃鴻升（小鬼）16日在台北寓所猝逝，終年36歲，消息震驚娛樂圈。日劇《冰之驕子》女星竹內結子於東京寓所內自縊，由夫婿中林大樹發現送院，經搶救後不治，終年40歲。

10月，已故藝人劉志榮（劉翁）的太太梁淑莊（莊姐）於2日病逝，享年73歲。HotCha成員黎美言的胞弟黎嘉駿於16日在灣仔墮樓身亡，終年28歲。林子博太太董燕君（Shirley）去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，一直積極求醫，惟終不敵病魔，於21日病逝。「金牌監製」錢國偉（Wilson）於27日因胰臟癌病逝，終年59歲。第一代占士邦辛康納利（Sean Connery）月底於巴哈馬在睡夢中離世，享年90歲。曾為無綫及亞視擔任主持工作的羅銘偉（Michael Law），因心臟病發逝世，終年66歲。

11月，跟肥媽（Maria Cordero）結婚21年的葡籍丈夫施曉洋（Da Silva Ricardo Manoel,Rick）於6日病逝，享年72歲。無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》內飾演「島大馮盈盈」、飯堂職員大芬姐的劉素芳，於5日因病離世。資深藝人曾偉權不敵癌魔，於12日病逝，終年59歲。

12月，星級髮型師Jacky Ma（馬桂燦）2018年患重病接受胃部切除手術，抗病兩年於12月3日離世。

（即時娛樂）