堅持對簿公堂｜鍾舒漫陳潔玲拒和解 明年3.15再上庭 (14:06)

【今日直擊】鍾舒漫及陳潔玲因合作防疫用品生意發生金錢糾紛，鍾舒漫為取回44,286港元本金，入稟小額錢債審裁處追討款項，今日於西九龍法院大樓小額錢債審裁處審理，經法庭安排調解主任處理及法官多次詢問會否考慮和解，2人仍拒絕，堅持對簿公堂，2人獲安排明年3月15日再度上庭。

鍾舒漫及陳潔玲早上8時許，分別到達法院，鍾舒漫與妹妹鍾舒祺結伴前來，陳潔玲獲男友Victor陪伴，鍾舒漫及陳潔玲先獲安排，透過調解主任進行閉門會議，但經半小時會談後，仍未能取得共識，最終仍要移師到法庭審理。

法官未待了解鍾舒漫訴訟理據，先提醒鍾舒漫法庭上不能戴帽子，她隨即尷尬地把帽子除下，繼續道出理據，表明只想取回44,286港元本金，陳潔玲則指未能負擔，只能交回貨物，但法官強調訴訟只涉及金錢問題，沒有其他，一再提醒雙方可考慮以調解及和解解決事件，不過2人選擇交由法庭處理。鍾舒漫表示會安排男友林灝軒當證人，陳潔玲亦會找來男友Victor當證人。

鍾舒漫離開法院時，被問到對官司可有信心？她稱平常心，至於取回本金機會就交回法庭處理，她強調：「由始至終做緊對的事！」她表示已有心理準備訴訟費龐大，但始終事件牽連到家人及身邊人，所以先重整一下。至於會否因訴訟費高於追討金額，而轉軚撤銷訴訟？她只說：「暫時唔講住。」

【申索編號：SCTC031101/20】

（即時娛樂）