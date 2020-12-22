睇好袁偉豪林峯攞獎 馬國明唔諗冧莊視帝：最好畀錢我 (16:23)

【今日直擊】馬國明、袁偉豪（Ben）、黃智雯（Mandy）、蔡思貝、黃翠如和康華，今日出席劇集《使徒行者3》宣傳活動。席間分組玩猜拳遊戲，馬明一竅不通，又再展現「天然呆」表情，全場大笑。演員們為台慶頒獎禮獎項拉票，馬明採取「大包圍」攻勢，力推同劇爭視帝的對手苗僑偉（三哥）、林峯、袁偉豪勝算高，未為自己造勢。

馬明憑《使徒3》成為視帝大熱之一，他分析戰况：「今年大家表現好平均，不覺得有誰特別大熱，我年年都無貼自己，反而睇好Ben跟翠如，他們有場對手戲演得幾好，Ben好有機會攞獎，三哥、林峯、王浩信都好好，個個演員都勤力、有實力，我覺得看誰最好運。」

問他是否不想「冧莊」視帝？他笑言：「沒想這些，最好畀錢我，攞完獎未必可吸引工作機會，我覺得主要睇演員形象，能否配合商品。」無奈疫情未退減，他指今年收入減少，有工作已覺感恩。

Ben對爭視帝抱平常心，他說：「今年好夠，娶到老婆已好運。」馬明則反應甚大說：「仲好過攞視帝啦！人生大事，可以找到伴侶。」現場起哄向馬明催婚，他笑說：「到時話你知，我跟陳豪開工，他都覺得結婚生仔是大事，比任何事更好。」

馬明指Ben的表現值得膺視帝，豈料Ben向馬明說：「去年我最想攞，但攞不到，畀馬明攞咗，所以我好明白攞獎要睇運數，付出與收穫未必成正比，經過去年失落獎項好心酸，今年開始睇開，三哥、林峯、王浩信都有機。」

（即時娛樂）