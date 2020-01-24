疫情下面對好多挑戰｜TVB集團行政總裁李寶安：凍結薪金和年終花紅 (17:50)

電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安，今天向同事發公開信，指由去年社會事件開始，公司面對不少困難，當時公司將工作重點放於「保安全、保營運」；到今年初疫情出現，公司將重點轉移至另外三個範疇，包括「保衛生、嚴防疫」、「保生產、保營運」及「保收支、保儲備」，以確保在這艱難時刻，有充裕資金支持營運。

李寶安在信中又提到在齊心抗疫、排除萬難之際，公司致力保障同事毋需下調薪酬或要放無薪假。社會普遍預料本港明年的經濟面對很多挑戰，同事亦明白公司面對這困難的經營環境，無可避免要凍結薪金和年終花紅，大家共渡時艱。

李寶安又表示隨着疫苗誕生，疫情會逐漸趨緩，2021年會是復原一年：「我們已準備好明年大力推展各項業務，包括OTT、電子商貿、內地合拍劇及內地大灣區業務等，同時亦會確保傳統廣告及海外業務平穩有序。」

最後，李寶安坦言縱然面對巨大的挑戰和困境，全賴同事通力合作，公司平穩度過了這不一樣的一年。他又稱凡事必會過去，深信公司的前景必然是穩步向好。

全文如下：

「 2020 年來到尾聲，相信大家也想不到這一年會是如此不一樣。自去年社會事件開始，公司面對不少困難，當時我們把工作重點放於『保安全、保營運』。至今年年初疫情出現，公司隨即將重點轉移至另外三個範疇。首個重點必然是『保衛生、嚴防疫』，有賴各部門和同事的配合，這方面的工作成效理想。第二個重點是『保生產、保營運』，疫情肆虐之際，為觀眾提供新聞、資訊和娛樂是公司的重要使命。年內，公司的製作、拍攝、新聞報道從無間斷。而第三個重點則是『保收支、保儲備』，確保在這艱難時刻有充裕資金支持營運。

員工是公司的寶貴資源，除以上的『三保』之外，我們的另一個重點就是『保障同事』。在齊心抗疫、排除萬難之際，公司致力保障同事毋需下調薪酬或要放無薪假。 社會普遍預料本港明年的經濟面對很多挑戰，同事亦明白公司面對這困難 的經 營 環境，無可避免要凍結薪金和年終花 紅，大家共渡時艱 。

隨著疫苗的誕生，疫情會逐漸趨緩， 2021 年將會是復原的一年。我們已準備好明年大力推展各項業務，包括 OTT 、電子商貿、內地合拍劇及內地大灣區業務等，同時亦會確保傳統廣告及海外業務平穩有序。

縱然面對巨大的挑戰和困境，全賴同事通力合作，公司平穩度過了這不一樣的一年。凡事必會過去，我深信公司的前景必然是穩步向好，我們 繼續前行。在此，我感謝各位同事過去一年的努力，為公司作出貢獻。祝願大家聖誕快樂、身體健康 ， 再見 2020 ！

集團行政總裁李寶安」

（即時娛樂）