寫聖誕卡兼送防疫包｜劉俊謙孖女友蔡思韵「蜜」迎佳節 (18:55)

《幻愛》男神劉俊謙和女友蔡思韵（Cecilia），趁聖誕節貼心挑選防疫用品，並親寫聖誕卡給朋友及工作伙伴，二人雞手鴨腳包禮物，同時分享兒時過聖誕節的點滴，甜蜜溫馨。

回顧過去一年，Cecilia感謝《幻愛》為她帶來的一切，她感恩表示：「工作上《幻愛》係我一個里程碑，透過這部作品，令到更加多觀眾認識我和增加不少演出機會，希望2021年有更多新作品同大家見面！」

劉俊謙坦言除了電影《幻愛》外，同時遇到《二月廿九》這部電視作品，他說：「《二月廿九》讓我獲得獎項，係開心事，除咗拍劇，電影、舞台劇都有幾好發展。」

過往幾年在台灣生活的Cecilia，感覺香港過聖誕比台灣氣氛較濃，所以今年在港過聖誕，別有一番歡樂感受。回想起兒時寫聖誕卡給朋友，覺得是一個儀式，但隨住年齡增長，現在寫聖誕卡別有一番感受，她邊寫邊說：「寫聖誕卡呢件事，係人大咗反而少做咗；不過今年我都有寫幾張寄給台灣朋友，手寫卡係有一種溫度喺度，感覺都好唔同。」

劉俊謙憶起曾度過一人聖誕節，他說：「5、6年前自己去咗捷克背包旅行，行咗一個聖誕市集，記得當時天氣好凍，拎住一杯熱紅酒，幾難忘。」

（即時娛樂）