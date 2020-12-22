囝囝執導拍廣告要求嚴格 薛家燕霸氣：唔可以用到我咁盡 (19:25)

薛家燕為馬來西亞一個品牌代言續約，不過因為疫情關係，家燕姐未能飛往當地拍攝廣告，改由兒子石耀庭（Jackson）執導，再與大馬導演配合，來一個港、馬兩地隔空聯手炮製。日前，客戶於大馬與家燕姐隔空舉行發布會。

家燕姐說：「今年第3年做代言，過往兩年成績非常好，但因為疫情關係，我飛唔到過去，今次我哋要crossover合作，嗰邊邀請Jackson幫我哋執導拍廣告。」

家燕姐笑指Jackson要求高：「我記得之前有個廣告，有動作，打咗10幾次都唔滿意，要我再打…唉！佢忘記我係佢阿媽，年紀有番咁上下，攰㗎嘛！第2，我又係前輩，都要畀前輩休息一下，所以我搵珊珊（女兒）提一提佢『唔可以用到我咁盡』，可能Jackson太緊張想拍好個廣告。」

家燕姐表示crossover拍攝很特別：「我哋一路拍一路zoom住，馬來西亞嗰邊睇晒香港嘅製作、片段，個老闆需要啲乜，Jackson要即時執行，第一次嘗試幾成功，我覺得科技好進步，當然Jackson事前準備好多嘢，同Jackson拍新年廣告好開心，希望明年多啲喜事。」在旁的Jackson即說：「家燕姐明年紅鸞星動，大家等住聽家燕姐宣布喜事！」

（即時娛樂）