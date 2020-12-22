成為父親最後一位客人 Jacky Ma兒子：冇嘢比呢件事更加圓滿 (21:02)

星級髮型師馬桂燦（Jacky Ma）本月初因癌症離世，終年59歲。Jacky Ma的家人今日為其舉行安息禮，儀式後靈柩送往火化。

Jacky Ma的兒子飛仔對於父親離去，心情已平復不少。安息禮播放不少Jacky Ma生前好友分享對他的感受，飛仔覺得相當感恩。飛仔表示父親經常毫無保留分享自己的歷史給其他人聽，10幾歲已被髮型這個行業吸引。飛仔又指爸爸生前要出埠，擔任歌手巡迴演唱會的髮型設計工作，飛仔羨慕父親經常周圍飛，雖然父親期間承受不少壓力，但從來不會表露出來，會默默承受。

雖然近年Jacky Ma身體狀况大不如前，但仍熱衷工作，飛仔表示上個月父親和姑姐再創高峰，舉行了髮型騷，就算表演時不太舒服，他也沒有表現出來，作為仔女，飛仔感激父親對他們的教育，又指雙親是開放的人，從來不會在學業方面給予壓力，亦放手讓他們去做。

最後，飛仔表示自己是爸爸最後一個客人，他說由出世開始，父親就幫他剪髮，直到離開前最後一個作品，都是為他而剪，飛仔說：「我諗世界上冇一樣嘢，比呢件事係更加圓滿。」

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（即時娛樂）