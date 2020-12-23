6年前紅館後台影合照 周柏豪與黃之鋒割席︰完全不同意他的理念 (17:10)

將參與兩岸四地除夕倒數跨年晚會的周柏豪，繼早前在社交網發表「不得不心存感激自己身為一個中國人」「表忠」後，日前又聯同陳百祥（阿叻）、菊梓喬接受親中媒禮訪問，澄清其政治取向，同時為6年前與黃之鋒的舊合照而跟對方「割席」。

周柏豪表示過去10個多月疫情爆發，是他長大以來最困難的日子，生活出現了問題，如家人是否開心和安全、社會氣氛，大家在疫情下要重新適應新生活。柏豪大讚內地過去10年急速發展，所有事也做得好好。阿叻說︰「以我們在這個國家為榮。」柏豪緊接表示︰「當然啦。」

阿叻說認識柏豪已有一段日子，從柏豪的言行中覺得他們是沒有分別的，問題是看事情的角度，然後追問柏豪的想法。柏豪表示︰「因為前幾天，我發表了一段我的感受，引起了一些迴響。我的看法是，我爺爺嫲嫲、外公外婆之前都是從內地來港，我自己是一個中國人，我只是說出自己的感受，但引起很大的反應。這是一個自由社會，我可以表達我自己的感受，大家都可以去批評其他人的感受，我自己純粹很想去表達這件事，而且大家之前可能對我有些誤解，是一些政治的取向。我作為藝人，我只想唱好自己的歌，帶娛樂給觀眾，同時娛樂自己。這是我做藝人，我自己最想做的事，就是帶歡樂給大家，但在過往的日子，好像是讓大家不開心之餘，大家的反應也讓我不懂得去處理。」

阿叻表示很多藝人也不想就社會事件表達自己的看法，他指網上不少人指柏豪的取態是模稜兩可，沒立場，而且曾跟黃之鋒合照，因此直接追問柏豪的想法。柏豪說︰「首先，我自己當然不同意他（黃之鋒）的做法，不同意他的理念，或者找其他國家的人來制裁。自己同阿媽鬧交，沒理由找隔籬屋師奶來打自己阿媽，應該先跟阿媽溝通好，或者本身都要聽阿媽話，這個是孝順，所以是完全不同意他的理念，或是不同意他的做法，這就是我的立場。而且我完全是反對暴力行為的，我是很怕見到。那段時間，我很怕見到一些片是幾十個人圍住一個人打，去一些店舖打爛別人的心血，或者他不認同一些人的想法，就要去摧毀別人的事業和財產。首先，這種事是不合法的，我絕對無法認同。」

提到與黃之鋒的合照，柏豪說︰「是有這張相，是事實，這張相是我2014年紅館演唱會後台。香港演唱會文化就是會有很多人在演唱會後帶朋友、朋友的朋友入後台，混亂之間有很多人排隊，同事就安排一對一對這樣地拍照。（黃之鋒是你的粉絲？）我不知道，但在我的立場，我身為一個歌手，有人邀請我合照，我不管是誰，當然就算知道他是什麼人，我都不會處於一個『你係咁樣嘅人，我唔同你合照』。2014年，坦白說我不認識他，而且我身為一個歌手，任何人在我的後台，都應該是嘉賓來的。雖然我不認識他，都應該是一些嘉賓的朋友，我都是要尊重一些嘉賓，他們把朋友帶來，我都是跟他們合照，所以是一個幾大的誤會。」

對於「港獨」等睇法，柏豪說︰「可能他們未必十分了解中國內地在這一段或近10年的變化，有很多的不了解而導致很多誤解，我覺得需要時間讓他們明白，其實這個世界，香港以外很多地方已經不斷默默耕耘做自己的事，而不會自己搞亂自己。」

（即時娛樂）