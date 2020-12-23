吳鎮宇李麗珍《濁水漂流》 入圍鹿特丹國際影展「大銀幕」競賽單元 (21:12)

吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如等主演的電影《濁水漂流》，入圍「鹿特丹國際影展」的「大銀幕」競賽單元（Big Screen Competition）。

李駿碩導演表示：「收到消息十分興奮！這是一部與香港一起歷經兩年跌宕後完成的電影，感謝團隊的努力，希望來年可以盡快放映給香港觀眾。」吳鎮宇亦特別恭喜《濁水漂流》入選影展：「一部有使命感的電影，一部真人真事改編電影，一部真正的香港電影！恭喜！」

李麗珍說︰「《濁水漂流》是我復出的第一套電影，今次與新導演合作是一個好好的經驗，我是拍港產片出身，希望香港製作的電影，有傳承及地方色彩！聽到這個消息當然振奮！」

今次是蔡思韵的第二部香港電影作品，她得知消息都非常開⼼：「恭喜，希望世界各地有更多觀眾可以欣賞到香港電影！」朱栢康亦都希望大家可以繼續撐香港電影：「來到2020年尾，終於可以聽到好消息，是台前幕後一齊努力的成果，希望大家在這個如此艱難的情形下，保持身體健康及幽默感， 懇請大家繼續支持香港電影！」

電影《七人樂隊》早前已經入選多個國家的電影節，繼入圍康城電影節及成為2020釜山國際電影節開幕電影後，昨日又入圍了第50屆荷蘭鹿特丹國際影展，將於2021年2月放映。

（即時娛樂）