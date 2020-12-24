專訪｜跟陳十三結劇緣 黃宗澤克服斷腳陰影 飛車打戲搵命博 (23:30)

已故導演鄧衍成（Billy）的遺作網劇《非凡三俠》，由黃宗澤（Bosco）、周秀娜、蔡潔、張智霖和沈震軒等合演，編劇陳十三擔任編審。

這部劇僅6集，Bosco笑言嫌太短，未拍完已想開拍續集。Bosco在劇中演武術指導，性格怕死，後來與素未謀面的張智霖和周秀娜，聯手化解危機，因而捲入一系列神秘案件，惹來黑白兩道追殺。

Bosco表示前年拍劇時不慎被卡板夾傷腳掌後，對拍動作戲留有陰影，但仍為該劇克服心理障礙，飛車打鬥搵命博。Bosco說：「拍這部劇都要飛跳車頂，吊高3樓，在巴士頂打鬥，我不知算不算怕了，但會小心，要知道安全先做，拍攝前會睇位，注意周圍，或者試多兩次，有時見到場景好似上次拍夾斷腳鏡頭，會聯想有事的話，跳去哪裏脫險？沒信心就向武指提出找替身，或加裝威也卸力。」

編劇陳十三是香港幕後軍團，今次走到鏡頭前受訪，主要是宣傳導演鄧衍成遺作，並爭取好成績。陳十三與老婆萬綺雯的緣分，始於亞視時代，離巢後萬綺雯簽約無綫，陳十三到內地發展。原來陳十三曾構思夫妻檔合體，不過《非》劇沒有角色適合老婆，他說：「都驚觀眾對我們期望大，壓力太大，再看看吧！」

今年娛樂圈受疫情影響停擺，加上內地審批嚴謹，好多人認為收窄創作範圍，是雪上加霜，陳十三坦言疫情下收入減少：「我都有些收入，但一定有影響，多少都要食老本，有些劇本寫完出來，因疫情未拍得，錢就未收到。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）