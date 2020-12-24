張可頤教疫下對抗負面情緒 黎燕珊雕水果花增生活情趣 (21:57)

張可頤以嘉賓身分現身《蒸糕包不一樣聖誕Online音樂分享會》，與觀眾分享如何面對不安的情緒。她坦言曾在疫情下經歷不安、孤單、焦慮及無奈，雖然每天都在祈禱，仍因疫情未見起色而覺得見不到曙光。張可頤說︰「我反問自己在這樣的局面下能做什麼。今次疫情令很多朋友有所醒覺，明白到人是如何渺小，世上有很多的情况是人不能夠應付的。」

她分享了面對負面想法的應對方法︰「我知道今次疫情並非自己一個人面對，而是和全世界的人一同面對，最重要是與神同行。我學會將自己的不安情緒交給神，讓神住進我的心內。我相信只要活好自己的每一天，做好自己，其他的事交給神便可以了。只有如此，我們才能從失去方向的環境中，找到內心的平安。過去多年，我和很多的朋友宣揚情緒健康的資訊，但有一點我很少和大家分享，卻是十分重要的，就是人心中的信仰。我很高興神一直住在我心內。希望今年聖誕節，大家可將心內的憂慮情緒都交給神，擁抱神，讓神住進心內，希望大家都有一個平安喜樂的聖誕節！」

黎燕珊在活動中就分享她在疫境中，學習用不同的水果雕出水果花、水果樹，藉廚藝為生活增添情趣。

（即時娛樂）