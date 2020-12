next

96歲「樂壇教父」Uncle Ray(Reinaldo Cordeiro,郭利民)捐出10萬元支持年度慈善籌款活動「愛心聖誕大行動」,將愛與關懷送予弱勢社群。Uncle Ray多年來身體力行參與這個籌款活動,曾於1965年只有攝氏11度的寒冷冬夜在皇后碼頭跳海籌款,又曾多次扮演聖誕老人,令活動生色不少。

去年,Uncle Ray在95歲的生日會上預售100本、每本定價港幣1000元的慈善版自傳。他將所得的港幣10萬元全數捐贈「愛心聖誕大行動2020」,捐款將資助本年度活動中本地19間慈善機構的服務計劃,有關項目涵蓋兒童及青少年、長者、社區人士及有生理或心理疾病人士。

Uncle Ray為港台主持節目《All The Way with Ray》超過40年,多年來經常風雨不改回到直播室的他受疫情影響,暫時放下工作,留在家裏抗疫。他希望可以盡快重返電台直播室︰「疫情期間,年長人士最安全就是留家抗疫,我相信聽眾都能理解這個安排。當疫情緩和,我很期待在大氣電波中與各位聽眾相會。」

