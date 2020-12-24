雙祥見｜梅小惠約齊4位「舊相好」重聚 張衛健︰點能夠推 (23:20)

阮兆祥、黎耀祥主持的《雙祥見》早前拍攝聖誕特別版，監製梅小惠親自出馬請來張衛健及麥長青助陣。他們當年與黎耀祥合作拍攝《西遊記》而結緣，3師兄弟時隔20年重聚。梅小惠被問到為何邀請張衛健及麥長青時說︰「3師兄弟久別重逢必定能擦出新火花，我也想趁機與眾人再聚。」原來阮兆祥、黎耀祥、張衛健及麥長青都演過梅小惠的男朋友或老公。張衛健與梅小惠相識多年，非常支持她第一次監製節目，同時與阮兆祥早在新秀歌唱比賽時已結緣。他說︰「一個電話打來，點能夠推！」

梅小惠直言沒想過3師兄弟再見會「雞啄唔斷」，結果拍攝超時，加上內容太爆「剪無可剪」，所以決定加長節目時間。4人在節目中把酒談心，大談「男人經」，張衛健親自解開與Big Four四子開Party的「傳聞」，又分享與太太張茜的浪漫史。黎耀祥大膽談及「One Night Stand」，更即場叫太太避席。3師兄弟談及昔日拍攝《西遊記》時的辛酸史，笑言辛酸程度能申請列入世界紀錄大全。張衛健參與節目中的固定環節「二選一」時，被問到如何從江欣燕及宣萱兩人中作出選擇。

（即時娛樂）