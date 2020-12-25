佗B照返內地參賽｜41歲胡杏兒聖誕報喜 宣布懷第3胎 (11:03)

今天聖誕節，41歲視后胡杏兒在社交網報喜，她在Instagram宣布第3度懷孕，相中杏兒坐在聖誕樹前﹑戴着口罩托住大肚影相，杏兒開心寫道：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了。」

之前在內地參加綜藝節目《演員請就位2》而獲佳績的杏兒，已經返港並正在隔離，杏兒表示聖誕節是跟家人歡度的開心日子，所以揀了這個日子跟大家分享喜訊，她說：「其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約明年年頭、年中左右。

之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己﹗因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒什麼影響。而每次佗B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。而懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會份外小心。也祝大家聖誕快樂！」

（即時娛樂）