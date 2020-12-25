上月中結婚｜余香凝宣布懷孕：謝謝上天給我們最好禮物 (12:04)

除了胡杏兒在聖誕節宣布懷第三胎外，上月中結婚的余香凝，今天亦在社交網宣布孕訊，她在Instagram貼了和老公合照，相中兩公婆身穿應節的夫妻裝，老公陸政渡從後攬實太太，並輕摸大肚，余香凝開心寫道：「All I want for Christmas is YOU，Merry Christmas 🎄謝謝上天賜給我們最好的禮物。#感恩 #小生命 #MomToBe #DadToBe」。

余香凝回覆傳媒時說：「多謝大家嘅祝福，到依家每日都仲係覺得好奇妙，一個小生命係我嘅肚入面，好感恩！我同老公都好開心，希望BB健健康康肥肥白白，都祝大家身體健康 聖誕節快樂啦！」

余香凝妹妹余潔滢對快將做姨姨感開心：「好期待屋企嘅新成員，好想快啲買好多好多衫褲鞋襪畀佢，同埋其實我成日都叫住佢唔食得咩，一齊做嘢又成日企喺佢隔籬驚佢攰，驚佢行路唔小心，我超級緊張，所以其實我係超期待嗰個。」

Jennifer好友Cheronna@SG說：「恭喜晒Jennifer同佢先生，希望佢哋個BB肥肥白白身體健康。」Yanny @SG亦說：「聽到個消息好開心，希望佢嘅BB健健康康咁長大。」Jessica@SG則說：「好戥佢哋開心呀！我和老公都要努力啲先，祝Jennifer 同 BB 身體健康。」廖子妤表示對Jennifer懷孕，感到開心又感動，並祝BB健康平安。

（即時娛樂）