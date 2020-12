上月中結婚｜余香凝宣布懷孕：謝謝上天給我們最好禮物 (12:04)

next

除了胡杏兒在聖誕節宣布懷第三胎外,上月中結婚的余香凝,今天亦在社交網宣布孕訊,她在Instagram貼了和老公合照,相中兩公婆身穿應節的夫妻裝,老公陸政渡從後攬實太太,並輕摸大肚,余香凝開心寫道:「All I want for Christmas is YOU,Merry Christmas 🎄謝謝上天賜給我們最好的禮物。#感恩 #小生命 #MomToBe #DadToBe」。

余香凝回覆傳媒時說:「多謝大家嘅祝福,到依家每日都仲係覺得好奇妙,一個小生命係我嘅肚入面,好感恩!我同老公都好開心,希望BB健健康康肥肥白白,都祝大家身體健康 聖誕節快樂啦!」

余香凝妹妹余潔滢對快將做姨姨感開心:「好期待屋企嘅新成員,好想快啲買好多好多衫褲鞋襪畀佢,同埋其實我成日都叫住佢唔食得咩,一齊做嘢又成日企喺佢隔籬驚佢攰,驚佢行路唔小心,我超級緊張,所以其實我係超期待嗰個。」

Jennifer好友Cheronna@SG說:「恭喜晒Jennifer同佢先生,希望佢哋個BB肥肥白白身體健康。」Yanny @SG亦說:「聽到個消息好開心,希望佢嘅BB健健康康咁長大。」Jessica@SG則說:「好戥佢哋開心呀!我和老公都要努力啲先,祝Jennifer 同 BB 身體健康。」廖子妤表示對Jennifer懷孕,感到開心又感動,並祝BB健康平安。

(即時娛樂)