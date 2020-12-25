捲口罩風波近1年｜范瑋琪稱道歉無數次：沒有一天不在懊悔裏... (14:04)

台灣女星范瑋琪（范范）今年初因不滿台灣行政院長蘇貞昌，禁止口罩出口1個月，在私人facebook爆粗鬧對方是「狗官」，結果遭網民群起指摘，捲入「口罩風波」後的范范，在聖誕節於社交網撰長文懺悔，她表示事件發生快1年，她仍是想把想說的話說出來，她承認在私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長及大多的台灣同胞，她說：「我知道很多人以及對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受.....」

范范又謂自己道歉過無數次：「沒有一天不在懊悔裏......」她續寫道：「不過我想說，我這一整年並沒有工作，也沒有想過錄製好的專輯有重建天日發行的一天。我深切反省，把一切工作停下腳步，淺心學習說話表達的藝術。我非聖賢，不可能永遠不犯錯，我說錯話了，但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的，我也常想到那些在打拼奮鬥的台商們，他們的處境又是面臨到多少困難...」

范范表示相信人性本善，也深刻的體悟了這個大環境，她寫道：「要教給我的社會功課，未來，我仍是愛唱歌的天涯小歌女，無論風雨，無論謾罵，無論輿論如何傷害我全家人，尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！

希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。我從今會更謹言慎行，再次對我年初不理智的行為致上最深的歉意，期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧。」

（即時娛樂）