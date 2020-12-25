SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

好靚女｜陳展鵬可愛B女小豬比 聖誕樹前輕舞 (18:57)

文章日期：2020年12月25日

陳展鵬和老婆單文柔婚後育有女兒「小豬比」陳諾瑤，B女已經1歲半有多，展鵬和文柔在社交網貼了女兒戴了得意的聖誕頭飾，在聖誕樹前輕舞，小豬比愈大愈靚女可愛呢﹗

（即時娛樂）

 

MORE