好靚女｜陳展鵬可愛B女小豬比 聖誕樹前輕舞 (18:57)

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文章日期：2020年12月25日
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陳展鵬和單文柔女兒小豬比，獲網民讚靚女。（單文柔Ig影片截圖）
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陳展鵬和老婆單文柔婚後育有女兒「小豬比」陳諾瑤，B女已經1歲半有多，展鵬和文柔在社交網貼了女兒戴了得意的聖誕頭飾，在聖誕樹前輕舞，小豬比愈大愈靚女可愛呢﹗
（即時娛樂）
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