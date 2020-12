羅孝勇早前與模媽王丹妮(Louise)入紙登記結婚,兩人趁今日聖誕節在社交平台宣布已婚。羅孝勇上載和Louise在聖誕樹前的甜蜜合照,留言︰「Wishing everyone a Merry Christmas from the Lo Family﹗聖誕快樂﹗」他的一句「Lo Family」,簡單而直接地向大家報喜。Louise除上載和老公的合照外,還有女兒也在場的溫馨全家福。她說︰「Merry Christmas﹗Wish everyone stay happy and healthy﹗聖誕節兩母女都有花收會唔會太浪漫?#今次難得地放閃一下 #happyLofamily」羅孝勇接受傳媒訪問時,表示與Louise早前已在律師樓簡單簽字結婚。

(即時娛樂)