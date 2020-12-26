專訪｜江伊晴信有危就有機 疫境投資百萬擴充貓酒店 (19:42)

江伊晴（Elanne，前名江若琳）婚前全情投入為事業拼搏，婚後表明為了所愛甘心付出，為奴為婢，可是對象並不是老公蕭唯展（前名蕭潤邦），而是她的囝囝—愛貓糯米糍，以及投宿其開設的貓酒店的貴賓。「貓癡」Elanne直言：「貓貓一定重要過老公，因為人識講說話表達，有什麼事都可以應付，但貓貓就不能。我不怕老公呷貓醋，因為他好惜糯米糍，當自己仔一樣，不會爭寵。」

Elanne兩年前完成人生中兩件重要事，分別是結婚和做老闆，另一個大計尚在密謀進行中，就是準備隨時做媽咪，「沒有因疫情影響造人大計，一直認為緣分到就有BB。網上見到好多動物都愛惜小朋友，我會當隻貓是BB的哥哥，絕對不會棄養，反而希望他們一起成長，自小養成小朋友能有照顧的責任心」。她解釋貓與小朋友一樣，例如到某歲數要轉食糧，生病要怎樣去照顧，留意便便的狀况便知牠們身體是否健康，並視每隻貓是自己的BB，會付出好多愛心照顧，加上有修讀跟寵物溝通的課程，聽到牠們發出的古怪聲便知反映心情，令她大感滿足。

Elanne在家不用動手做家務，一切事情皆由丈夫包辦，可是她每日卻勞心勞力，為一班貓主子服務，不止主動做「阿四」去照顧，就算被抓到雙手傷痕累累也當家常便飯。提到2018年與朋友合資的貓酒店由旺角遷往觀塘，可是受到疫情打擊，令生意陷入嚴重危機，一度令她心灰意冷，「生意大受影響，因為疫情大家不能到外地旅行，就不需要安排貓貓入住酒店。試過最差入住率得1間，有幾個月至半年時間，要動用自己積蓄來交租頂住，是有少少灰心，惟有本着只有一隻貓留宿都要繼續經營的理念撐落去。後來同事提議我兼做零售，物色售賣外國牌子的貓糧和寵物專用消毒用品，幫補開支又可以幫到客人」。她相信有危就有機，把握因疫情導致租金下調的黃金機會，不怕冒險乘機擴充酒店，遷至觀塘面積約1400呎的單位，花費逾百萬元設計裝修，為貓貓提供舒適度假環境，讓寵物跟主人一樣享受Staycation。

（即時娛樂）