鄭中基炮製《暖男爸爸-聖誕篇》方皓玟驚現：這個世界會有希望 (00:53)

鄭中基、張可頤、余香凝與強尼等今年為ViuTV拍的《暖男爸爸》給香港觀眾送上賺人熱淚的劇集，有觀眾被感動邊哭邊看，劇集播映大結局時觀眾說不捨。這個聖誕節，鄭中基再給觀眾送大禮，他聯同監製戚家基以《暖男》班底拍攝聖誕篇《假使聖誕原來不像你預期》在網上播映，為大家打打氣。雖然張可頤未現身，但20分鐘的片段有驚喜，方皓玟客串演出，剛宣布懷孕的余香凝挺大肚參演。雖然她並非以「鯨魚」的身分出現，今次是CAFE的老闆娘，單親媽咪帶著兒子，JuJu飾演她的兒子。至於阿榮（鄭中基飾）帶著兒子「暴龍哥」參加聖誕派對，即《暖男爸爸》中同飾「暴龍哥」不同年紀的小演員JuJu與Jasper同場，現實他們是表兄弟呢！

《假使聖誕原來不像你預期》由昏睡一段時間的阿E（章尾而）醒來作開始，一切也改變了，Bianca（陳俞希飾）與Lantau（強尼飾）移民英國，阿V（李建邦）成為「大灣區男神」冠軍，阿Ling（文凱玲飾）整容變了「蛇精」樣，便利店也執笠了！阿E感失望徬徨而落淚，有人給她遞上紙巾抹眼淚。方皓玟現身給她鼓勵，說：「如果每個人都做好自己 這個世界就會有希望」、「我哋唔放棄 希望就唔會放棄我哋... ...」。這時候阿E重遇好友蝦條，對方沒有忘記她，兩人開心重逢，一起往參加聖誕派對。阿E熟識的面孔在眼前出現，眾人也沒有改變，之前發生的只是幻象。阿榮出現派禮物，每人獲鏡子，告訴自己就是奇蹟，只要不放棄就可以創造奇蹟。他又提到便利店結業，指大業主留舖不留言，他說：「一間店成為奇蹟，是靠店裡面的人，就算將店舖拆光也無所謂，只要有人，就有奇蹟... ...」阿榮口中被拆掉的「便利店」不難令人有聯想，不同人有不同的感悟。《假使聖誕原來不像你預期》上架24小時有近10萬次點播，有網民留言說感動。

鄭中基也為這短片留言：「今年疫情令大家都過得好困難，好開心套劇能夠帶比香港人咁多歡笑與眼淚（使用咗咁多你哋啲紙巾，我一啲都唔後悔，仲有啲沾沾添）。原先諗住同導演Peter重新陳設便利店等大家可以聖誕節去打卡，點知疫情又嚴重咗，咁我哋費事要大家冒險啦，所以大膽搵返啲演員一齊開開心心做件事。有個偉人曾經講過：「冇比較就冇傷害。所以冇經歷過挫折同障礙就唔會感受到平凡係幾值得珍惜。」祝大家聖誕快樂、身體健康珍惜眼前人，感恩現在所擁有，然後繼續努力！P.S. 唔好問我偉人係邊個」

（即時娛樂）