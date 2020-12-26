Boxing Day報喜｜林溥來宣布造人成功 老婆關宛珊佗男B (14:33)

43歲林溥來（Patrick Sir）與35歲關宛珊（Kimmy）結婚4年，今日Boxing Day宣布造人成功，在社交平台曬出關宛珊腹大便便的孕照，林溥來更露上身跟老婆的孕肚合照，開心嘟嘴，透露老婆佗男B，笑言加上愛犬Don Don可以組成超級男團。

林溥來說：「聖誕快樂！係呀，你冇睇錯呀，你睇到嘅呢個天使化身係我老婆Kimmy呀！見到佢個肚多咗啲嘢？嗰個係上天送俾我哋嘅聖誕禮物嚟㗎，份禮物我哋5個月前已經收到，仲睇住佢越嚟越大，而老婆面上嘅笑容就越嚟越甜。選擇喺呢個普天同慶嘅聖誕節及Boxing Day同大家一齊拆禮物，就係想將我哋呢份喜悅同各位分享，為大家喺疫境中打打氣，增添正能量！感謝上天送俾我哋嘅新生命，亦希望世界從此換上新氣象！ 老婆，雖然每次問你你都話唔辛苦，但係我都要再講多次：幸苦你喇！嚟緊你要對住我同Don Don加BB呢個超級男團，你一定要有更多嘅耐性，但係我保證我哋必定努力為你奉上幸福、快樂！」

關宛珊亦分享孕照，留言：「由我哋拍拖開始就已經存在第三者（愛犬Don Don），而家仲多咗個第四者，呢個第四者好乖，喺我哋搬好屋Settle好，喺我完成N3日文呢個目標嘅當日，先俾我哋知道肚裡面住咗個小居民，我哋繼續去邊都帶埋呢兩個電燈膽，一家四口開開心心，Happy Boxing Day。#LittleResidentInMyWomb #ASpringBabyIsComing #成屋都係男人 #DonDon已經唔肯望我個肚 #DonDonBB」

（即時娛樂）