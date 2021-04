組女團？｜陳嘉寶孖5位姊妹成立「SÏXTERS」 (15:03)

陳嘉寶、蔡思貝、陳瀅、吳嘉熙、賴慰玲與何雁詩一向姊妹情深,繼早前賀陳瀅31歲生日一齊穿耳洞紀念友情後,又趁聖誕節宣布組成閨密團「SÏXTERS」,還拍攝充滿女團feel的合照。

她們各自在社交網上載照片,陳嘉寶留言:「『大家好!我哋係: SÏXTERS!祝大家Merry Christmas!』(女團登台tone)好多人話喺呢一行識到真心朋友唔容易,就算識到,最難其實係維繫。感恩我哋其實分別都識咗好多年,依然都可以維繫到呢一份感情。雖然天父爸爸造我哋真係好唔一樣,不論性格特質同人生經歷好唔同,但慶幸我哋依然都可以一齊陪對方行過高山低谷...大家係好想大家好,好想大家一齊幸福,甚至乎完全唔理自己利益,只係一心想幫對方行得更好更遠...我愛你、陪你、撐你,唔係因為你做咗啲咩,而係因為你就係你。We just love the way who each other are.今個聖誕祝大家都能夠揾到可以一齊撐住、一齊行、一齊進步同幸福嘅好伴侶。天父爸爸愛你、耶穌愛你。#SÏXTERS #係Ï,唔係I #能唱能跳又能演 #睇行打得又煮得 #加埋一齊呀我講緊 *以上所講技能可能是分別只針對某成員之描述,並不代表全體。敬希留意」

