首個失去父親的聖誕節 鄭秀文︰你留給家庭的愛永遠發亮 (16:33)

鄭秀文（Sammi）的80多歲老父上月逝世，今年是Sammi失去爸爸的第一個聖誕節，她在社交平台上載去年2月與爸爸的影片，片段中的Sammi已開始為7月紅館演唱會做準備，鄭爸爸兩度叮囑女兒工作之餘也要注意身體，不要不夠瞓，也不要嚇死他。鄭爸爸又表示不夠精神去捧場睇騷，Sammi說︰「不用睇晒全部，揀1、2場喇﹗」鄭爸爸說︰「你啲音樂好勁，心臟差啲就搞唔掂，真係好犀利﹗」

Sammi在片段下說︰「人生過去四十八個年頭，每個聖誕都是跟父親和母親一起渡過，而今年，父親已經在天家了...... 人生，再沒有跟父親一起慶祝的機會...... 但我知道父親最希望我和家人仍然要活出喜樂和動力。mi並不灰，跟父親生前有很多很多溫馨相處，閒時也會跟父親拍拍自拍，例如這個video是2019年的二月份拍的，現在回看，既溫暖又有力量（父親身體不很好，所以眼睛眼袋一直比較腫）。」

「父親是我工作上的支持者，由我參加新秀到現在，每一步，一直都給我勇往直前的力量，他相信人不因年齡而阻隔進步（他七十多歲才實現了舉行書法展的夢想）。他非常鼓勵我每次開演唱會進步自己，（媽媽則比較心痛我操練綵排太辛苦，真的是男女大不同）。他會把我演唱會看得滾瓜爛熟，不過，去年的 follow mi concert，亦一如他在這影片中所料，因身體弱而一場也去不了。」

「爸爸好可愛，八十多歲，但他是chill club的忠實粉絲，生前每星期都很期待這音樂節目。他亦好喜歡聽一些新晉歌手唱歌，他真的會閉起雙目用心聆聽歌手唱live的，有一次他剛出院就興奮期待當晩可以看chill club了，嘻嘻！爸爸真的好可愛，超齡粉絲，絕對與時並進。」

「爸爸去年因體弱已沒有看我的演唱會，這對mi來說，是一個遺憾，我跟自己下了一個承諾，如果有機會做下一個concert，我會為父親而全力去做，每一場每一粒音每一隻舞，都為他更努力地圓滿演出。父親去世之初，mi彷彿失去了動力，但經過兩個月（頹了一陣子）我想通了，力量也回來。爸爸，我將會為你做好每一首歌，讓你在天家也能繼續有新歌聽。Love you, dad. Always﹗我永遠是你的餅印。你留給家庭的愛永遠發亮，爸爸我一定會為你再做下一個更勁揪的演唱會，爸爸請耐心靜候我的新歌。」

（即時娛樂）