棟篤笑｜楊冪勁爆金句 自嘲髮線高 拿張雨綺做話題 (18:36)

楊冪及張雨綺等內地藝人，日前參與節目《脫口秀反跨年》，分別上台展現個人幽默一面。楊冪演出時接連爆金句，贏得現場不少掌聲，楊冪一開始就拉張雨綺落水，她說：「雨綺說得很對，但是我從來就不是一綫女藝人，我也不是什麼女老闆，我就是一個普普通通的大美女。《乘風破浪的姐姐》今年真的特別火，也找過我，我說我不去，他們說你來…，我是真的不敢去，因為我覺得我沒有底子，唱歌也不行，跳舞也不行，這樣怎麼可能贏…當然，這不是真正不去的原因，真正的原因是我覺得大家看那個節目，都是想看姐姐們互相薅頭髮，然後我就想到我這個情况…我想我這個髮際線，也堅持不了幾期吧。所以你看雨綺現在人愈來愈紅，身材愈來愈好，就是腦門好似有點愈來愈亮。」

楊冪明玩張雨綺及拿自己髮線開玩笑外，再拿她跟迪麗熱巴的不和傳聞來講，「其實演藝圈沒有大家想像的那麼複雜，我們就是簡單的勾心鬥角，沒有了，不是…我們都是好朋友，就是一份簡單的工作，大家各幹各的，有些人想挑事，就說你看迪麗熱巴那麼火，你擔不擔心，我說這有什麼好擔心的，她是我們家的藝人，她好，公司更好。」

（即時娛樂）